شكرا لقرائتكم خبر

أولمبياد طوكيو تتحدى كورونا باستمرارية الاستعدادات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدا سوجا أمس، إن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020» تتواصل بشكل طبيعي، رغم المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية الدولية لديها ثقة في قدرة اليابان على التعامل مع انتشار الفيروس.

وأضاف أن الحكومة ستتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد وكذلك الحكومة المحلية للعاصمة طوكيو.

وأكد سوجا أن الاستعدادات للأولمبياد المقرر في الفترة ما بين 24 يوليو و9 أغسطس، ستتواصل.

وكان المنظمون في طوكيو قد أكدوا قبل أيام أن انتشار فيروس كورونا في الصين، لن يؤثر على فعاليات الأولمبياد.

ويشار إلى أن إجراءات وقائية تتخذ خلال الفعاليات الرياضية التي تقام في اليابان خلال الفترة الحالية.

وبعد أن أعلن منظمو ماراثون طوكيو الاثنين الماضي أن الماراثون المقرر في بطوكيو في أول مارس المقبل، سيقتصر فقط على مشاركة النخبة من العدائين والنخبة في فئة الكراسي المتحركة، ولن يسمح للعدائين الهواة بالمشاركة، وجرى الإعلان عن تطبيق الإجراء نفسه في ماراثون السيدات المقرر في ناجويا.

ودعا وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، منظمي الأحداث الرياضية في اليابان بإعادة النظر في خططهم، لكن الحكومة لم تطالب بإلغاء أي فعاليات.

Advertisements

وبعد مناقشات مع منظمة الصحة العالمية، باتت اللجنة الأولمبية الدولية مقتنعة بعدم ضرورة إلغاء أو نقل الأولمبياد المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس، قبل أيام، إن الدورة الأولمبية ستقام بنظام آمن على الرياضيين والمتفرجين.

كذلك قال رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يوشيرو موري إن الخطط لاستضافة الأولمبياد لن تتأثر بانتشار المرض الجديد.

لكن الوضع كان مختلفا في الصين، حيث ألغيت عدة أحداث رياضية، بالتأجيل أو تغيير مكان إقامتها، من بينها سباق فورمولا1- الصيني وسباقات في كأس العالم للتزلج، وكذلك تصفيات رياضات مختلفة مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وسيخوض المنتخب الصيني لكرة القدم للسيدات المباراة التي كانت مقررة على أرضه ضمن تصفيات الأولمبياد، أمام كوريا الجنوبية في 11 مارس بمدينة سيدني الأسترالية، حسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، بينما تقام مباراة الذهاب بكوريا الجنوبية في موعدها المحدد، وذلك قبل 5 أيام من مباراة الإياب.

وسجلت كوريا الجنوبية أمس الأول أول حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا، بينما سجلت اليابان حتى الآن 3 حالات وفاة.

أما الصين، فقد أعلنت أمس عن تسجيل 889 حالة إصابة جديدة و118 حالة وفاة على مدار الـــ24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي عدد المصابين المسجلين في الصين حتى الآن، 75 ألفا و465، بينما أودى الفيروس بحياة 2236 شخصا.