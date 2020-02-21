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مدرب خيتافي: فوزنا على أياكس لا يكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

أبدى المدير الفني لفريق خيتافي الإسباني خوسيه بوردالاس سعادته بالفوز على أياكس الهولندي 2-0 مساء الخميس في ذهاب دور الــ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن أياكس لا يزال المرشح الأوفر حظا.

وقال بوردالاس عقب المباراة «المباراة كانت رائعة، وقد أمتعنا الكثيرين، أهنئ اللاعبين والمشجعين، أياكس لا يزال المرشح، لا شك في ذلك، فهو فريق يتمتع بقوة هجومية كبيرة وقد استعرض بالفعل قدراته أمام بعض الأندية الكبيرة».

وأضاف «سنستمتع بالفوز لساعات قليلة مقبلة، لكن علينا إدراك أن أمامنا 90 دقيقة أخرى أمام فريق متميز»، وذلك في إشارة إلى مباراة الإياب المقررة في أمستردام الخميس المقبل.