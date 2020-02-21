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مانشستر وأرسنال والإنتر في طريقها لـ16 الدوري الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بروج

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من التأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد اقتناصه تعادلا بطعم الفوز من أرض مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1 - 1 مساء الخميس، في ذهاب دور الــ32 من المسابقة.

وتقدم بروج عن طريق إيمانويل بونافنتور في الدقيقة 15، قبل أن يسجل الفرنسي أنطوني مارسيال هدف التعادل في الدقيقة الـ36.

وفي مباراة أخرى وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في دور الـ16، بعد فوزه على مضيفه لودجوريتس البلغاري 2-0.

وحقق سبورتنج لشبونة البرتغالي فوزا ثمينا 3 - 1 على ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي، ليصبح قريبا من التأهل.

ويكفي سبورتنج الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة الذي سيقام بالعاصمة التركية إسطنبول الخميس المقبل، فيما يتعين على باشاك شهير الفوز 2 -0.

واقتنص خيتافي الإسباني فوزا ثمينا 2-0 من أياكس أمستردام الهولندي، ليقترب خطوة مهمة من التأهل.

وبات أياكس مطالبا بالفوز بفارق 3 أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه.

وخيم التعادل 1-1 على لقاء كلوج الروماني وضيفه أشبيلية الإسباني، كما تعادل كوبنهاجن الدنماركي مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي بالنتيجة ذاتها.

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وأصبح يكفي أشبيلية وسيلتيك التعادل السلبي في جولة الإياب التي ستقام بملعبيهما.

وتقدم آينتراخت فرانكفورت الألماني خطوة مهمة نحو التأهل بفوزه الكاسح 4 - 1 على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.

وارتدى الياباني دايتشي كامادا ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) لفرانكفورت.

وحقق شاختار دونتيسك الأوكراني فوزا باهتا على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2 -1.

وبات أرسنال الإنجليزي على مشارف التأهل بعد فوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-0.

وسجل الفرنسي أليكساندر لاكازيت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

من جانبه اكتسح وولفرهامبتون الإنجليزي ضيفه إسبانيول الإسباني 4-0.

وفاز بازل السويسري على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 3-0، فيما فاز باير ليفركوزن على ضيفه بورتو البرتغالي 2 - 1.

في المقابل، اكتفى روما الإيطالي بالفوز 1-0 على ضيفه جينت البلجيكي.

وتغلب فولفسبورج الألماني 2 - 1 على ضيفه مالمو السويدي، في حين تعادا ألكمار الهولندي مع ضيفه لاسك لينز النمساوي 1-1، وحقق رينجرز الأسكتلندي فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي.