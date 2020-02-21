شكرا لقرائتكم محمد حمزة يتأهل لدور الـ64 ببطولة العالم لسلاح الشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح اللاعب الصاعد محمد حمزة فى اللحاق بزميله فى منتخب مصر البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم وتأهل إلى دور الـ64 الرئيسى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة وهى إحدى الجولات المؤهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 .



محمد حمزة

وتمكن محمد حمزة من التغلب فى الجولة الأخيرة للادوار التمهيدية على لاعب هونج كونج كا شى يونج بنتيجة 15 / 13 ليسجل بذلك حضوره رسميا فى الادوار الرئيسية للبطولة .

ويلعب حمزة المصنف ال 34 على البطولة غدا السبت فى دور ال 64 الرئيسى مع اللاعب القبرصى المصنف ال 31 بالبطولة اليكس توفا ليديس فيما يواجه علاء ابو القاسم المصنف الثلاثين بالبطولة نظيره الصينى المصنف ال 35 بالبطولة هايوى شين .



شيش

فى الوقت نفسه ودع الثلاثى المصرى محمد حسن ويوسف سناء ويوسف فودة منافسات الفردى للبطولة ذاتها بعد الخسارة فى الادوار التمهيدية امام كل من على الترتيب البولندى ماكيج بيم 15 /9 و الصينى بن ويى 15 /9 والبرازيلى جويلهرمى تولدو 15 /4 .

ومن جانبه اكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ان لاعبينا قدموا مباريات جيدة فى الادوار التمهيدية امام المنافسين الاخرين وصعد من بينهم الثنائى علاء ابو القاسم ومحمد حمزة الى الادوار الرئيسية .

اشار قائلا ان البطولة قوية والمنافسة شرسة للغاية وتشهد وجود ابرز اللاعبين من المصنفين الاوائل على مستوى العالم حيث حضر الستة عشر لاعبا الاوائل فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للسلاح فى مقدمتهم المصنف الاول الايطالى اليسيو فوكونى .

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اضاف الحسينى قائلا ان الادوار الرئيسية شهدت عدة مفاجأت بخروج لاعبين بارزين فى التصنيف العالمى امثال الثامن عشر عالميا اليابانى تاكهيرو شيكينى والمصنف ال 21 عالميا الكورى الجنوبى كى يونج صن والمصنف ال37 عالميا الانجليزى ريتشارد كروز والتونسى محمد سمندى والمصنف الاربعين عالميا الاوكرانى كلود يونيس .

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (2)

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (2)

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (3)

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (3)

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (4)

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (4)

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (1)

بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (1)