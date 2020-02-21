شكرا لقرائتكم بيراميدز يتأهل لربع نهائى كأس مصر بهدف فى شباك الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق بيراميدز في الفوز علي فريق الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه جون انطوي في الدقيقة 6، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر على استاد الإسكندرية.



الشوط الاول

وفي الدقيقة 6 عبدالله السعيد أرسل تمريرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء لجون أنتوي داخل المنطقة وحولها الغاني برأسه من لمسة واحدة على يمين الحارس محمد مجدي لتسكن الكرة الشباك، وشهد الشوط الأول قبل نهايته ضغط قوي من لاعبي الاسماعيلي على دفاع بيراميدز ، وأنطلق الشامي في هجمة خطيرة من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أرضية عرضية لفخر الدين بن يوسف على القائم الأول فسددها مهاجم الإسماعيلي ولكن خارج الملعب.

الشوط الثاني Advertisements

واصل لاعبي الاسماعيلي في الضغط علي دفاعات بيراميدز ، واهدروا العديد من الفرص الخطيرة وفشلوا في احراز هدف التعادل رغم التغيرات الهجومية التي أجراها الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للدراويش ولكن لم يتكمن اللاعبين في ترجمة هذه السيطرة والفرص لأهداف في مرمي بيراميدز .

وخاض فريق بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من ، "المهدى سليمان وعبد الله بكرى وإبراهيم حسن وطارق طه وجون أنطوى وأحمد توفيق ونبيل دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد ومحمد حمدى ووليفرد كانون".

فيما كان تشكيل الاسماعيلي كالتالي ، حراسة المرمى .. محمد مجدى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق، وأمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا، وخط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون.