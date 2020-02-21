شكرا لقرائتكم الاتفاق يتغلب على الفيصلي بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمّد الاتفاق جراحه عقب فوزه الصعب على مضيفه الفيصلي 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتفاق في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر مرحلتين حينما سقط أمام أهلي جدة والحزم ليتراجع للمركز 12 برصيد 20 نقطة.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول الذي ذهبت أفضليته للفيصلي، والذي حاول كثيراً الوصول لمرمى الاتفاق.

وسنحت أولى الفرص للفيصلي لمدافعه عبدالله الحسن الذي ارتقى لعرضية زميله الهولندي يوسف الجبلي، وحول الكرة برأسه مرت بجانب مرمى الحارس الجزائري رايس مبولحي.

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وواصل الفيصلي وأهدر مهاجمه البرازيلي ويليام ألفيس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الهولندي يوسف جبلي إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتفاق بعدما فرض سيطرته وتمكن مهاجمه المغربي وليد أزارو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 57 بعدما ارتقى لعرضية زميله فهد غازي وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 63، بعدما سجّل لاعبه خالد كعبي هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله خاليم هايلند ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وانتظر الاتفاق دقيقتين فقط حتى تمكن مدافعه سعيد الربيعي من تسجيل الهدف الثاني، بعدما ارتقى لعرضية زميله محمد الكويكبي وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز 11 مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 28 نقطة ليبقى في المركز السابع وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثامن.