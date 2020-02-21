المعيوف يحمي مرمى الهلال 3 سنوات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، يوم الجمعة، تمديد تعاقده مع حارس مرماه عبدالله المعيوف لمدة ثلاث سنوات قادمة. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأبرز تصديات المعيوف خلال مسيرته مع الهلال. وختم الهلال مقطع الفيديو بكلمة: "عبدالله المعيوف هلالي لثلاث سنوات". وانضم المعيوف، 33 عاما، إلى الهلال في صيف 2016 قادما من أهلي جدة في صفقة انتقال حر، ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة.

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