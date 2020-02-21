طارق حامد يكشف أسباب وتفاصيل "خناقته" مع كهربا في السوبر المصري

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بالإمارات خناقة بين طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على أرض الملعب.

وكشف طارق حامد لاعب الزمالك تفاصيل واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي قائلا:" لبعض مشجعي الزمالك في مطار أبو ظبي : ماكنتش عايز أعمله حاجة .. بس كهربا اللي ضربني الأول.. روحت أقوله ماينفعش كدا أنت مجنون ..فرد عليا مما جعلني ادفعه في وجهه ".

كان كهربا حصل علي البطاقة الحمراء امس عقب نهاية مباراة السوبر، من جانب الحكم النرويجى.

ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل مطار القاهرة بعد فوز الفريق بالسوبر المصري على نظيره الاهلي، وأستقبلت جماهير الزمالك الفريق رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك، و شددت سلطات مطار القاهرة إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير.

ونقلت سلطات المطار استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4، تحسبا لوقوع أعمال شغب من جماهير الزمالك، وذلك منعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب3.