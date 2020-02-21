استقبال أسطوري لبعثة الزمالك في مطار القاهرة

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة منذ قليل قادمة من الامارات وسط استقبال حافل من الجماهير التي انتظرت وصول الفريق منذ عدة ساعات في مطار القاهرة صالة 4 وكان في استقبالها المئات من جماهير نادي الزمالك في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة النادي بعد فوزه بالسوبر المصري على نظيره النادي، رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك

استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى، بعثة نادي الزمالك، القادمة من أبوظبي بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، باحتفاء كبير.

وحرصت سلطات المطار، على استقبال بعثة نادي الزمالك، الفائزة بكأس السوبر، والتي وصلت على متن طائرة مصر للطيران بالَورود وسط توافد الآلاف من الجماهير، لاستقبال بعثة النادي بعد فوزه بالسوبر المصري، رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك.

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وشددت سلطات الأمن بمطار القاهرة، إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير وتنظيما لاحتفالاتهم.

ونقلت سلطات المطار، استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4 بدلا من مبني الركاب 3، حيث يصلون علي متن رحلة مصر للطيران، تنظميا لاحتفالات الجماهير، ومنعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب3.

وخسر الأهلي بطولة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، أمام الزمالك على استاد محمد بن زايد بالإمارات، بركلات الترجيح، حيث لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي، التي انتهت 4-3.

عودة بعثة نادي الزمالك (1)