ريباكينا تواصل مغامرتها وتبلغ نهائي دورة دبي

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واصلت الكازخستانية إيلينا ريباكينا مغامرتها في دورة دبي الدولية في كرة المضرب وبلغت المباراة النهائية بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة ثامنة 7-6 (7-5) و7-6 (7-2) الجمعة في نصف النهائي.

واحتاجت ريباكينا الى ساعتين و12 دقيقة لحسم لمواجهة الأولى بينها وبين مارتيتش، لتضرب موعدا في المباراة النهائية مع الرومانية سيمونا هاليب الأولى وبطلة 2015 أو الأميركية جينيفر برايدي الصاعدة من التصفيات.

وهي المباراة النهائية السادسة لريباكينا في مسيرتها الاحترافية والرابعة هذا العام بعد تتويجها بلقب دورة هوبارت الاسترالية الشهر الماضي محققة لقبها الثاني في مسيرتها بعد الأول في دورة بوخارست منتصف تموز/يوليو الماضي، وخسارتها نهائي دورتي شينزن الصينية وسان بطرسبورغ الروسية.

وفجرت ريباكينا مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول بفوزها على الأميركية صوفيا كينن الخامسة والمتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلبت عليها 6-7 (2-7) و6-3 و6-3 ثم أطاحت بالتشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية ووصيفة بطلة نسخة 2015، في الدور ربع النهائي بفوزها عليها 6-1 و6-2.