نقل مباراة الصين البيتية مع المالديف إلى تايلاند بسبب فيروس كورونا

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ستخوض الصين مباراتها مع ضيفتها المالديف ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، في تايلاند بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أعلن الاتحاد الاسيوي الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان "بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تكن الصين قادرة على الاستضافة، وستخوض مباراتها البيتية ضد المالديف في 26 اذار/مارس 2020 في ارينا تشانغ في بوريرام في تايلاند".

تابع البيان "وافق اتحاد غوام لكرة القدم ايضا، ان تقام مباراته البيتية ضد الصين في 31 اذار/مارس على الملعب عينه".

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وتحتل الصين حيث اصيب نحو 75 ألف شخص وقتل أكثر من 2200 منهم بسبب الفيروس، المركز الثاني في مجموعتها الاولى بسبع نقاط بالتساوي مع الفيليبين الثالثة وبفارق 8 نقاط عن سوريا التي تحلق في الصدارة، لكنها لعبت مباراة أقل.

كما اعلن الاتحاد القاري انه "بعد التشاور مع الاتحادين الصيني والأسترالي" ستقام مباراة منتخب الصين البيتية مع كوريا الجنوبية ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية للسيدات لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، والمقررة يوم 11 آذار/مارس على استاد كامبلتاون في سيدني.

وكانت الصين خاضت مباريات الدور الثالث على الملعب عينه، وهو سيخوض مباراة الذهاب مع كوريا الجنوبية يوم 6 آذار/مارس على ستاد يونغين سيتزنز بارك. ويتأهل الفائزان الى الدور الحاسم من أجل المشاركة في الاولمبياد إلى جانب اليابان المضيفة.