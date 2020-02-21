شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. لاعبو الزمالك يعتلون الأتوبيس.. والجماهير ترد التحية بالتصفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور وصولهم مطار القاهرة الدولي، وتجمع أعداد من جماهير نادى الزمالك، اعتلى لاعبو الزمالك سطح الأتوبيس الخاص بهم، تحية للجماهير التي تجمعت لتحيتهم عقب عودتهم من الإمارات، بعد التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب النادى الأهلى، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح ، .









Advertisements



















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو.. لاعبو الزمالك يعتلون الأتوبيس.. والجماهير ترد التحية بالتصفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.