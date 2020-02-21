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الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صن داونز..الثالثة بـ ٧٥ جنيه وبداية الحجز مساء اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير  مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

 

وأضاف أن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

 

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى ، موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مُشجع، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولى النادى والجهات الأمنية ووزير واتحاد الكرة.

وقال محمد مرجان، فى تصريحات إذاعية، "مباراة الأهلى وصن داونز ستقام باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع فى تمام الساعة السادسة مساءً.. الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أبلغ محمود الخطيب بإقامة المباراة على استاد القاهرة بشكل رسمى.. وسيكون بيع التذاكر عن طريق شركة تذكرتى".

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وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، قد أجرى اتصالات بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

 

 

 

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