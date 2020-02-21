شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صن داونز..الثالثة بـ ٧٥ جنيه وبداية الحجز مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

. أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى ، موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مُشجع، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولى النادى والجهات الأمنية ووزير الرياضة واتحاد الكرة