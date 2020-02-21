شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صن داونز..الثالثة بـ ٧٥ جنيه وبداية الحجز مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف أن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
وقال محمد مرجان، فى تصريحات إذاعية، "مباراة الأهلى وصن داونز ستقام باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع فى تمام الساعة السادسة مساءً.. الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أبلغ محمود الخطيب بإقامة المباراة على استاد القاهرة بشكل رسمى.. وسيكون بيع التذاكر عن طريق شركة تذكرتى".
وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، قد أجرى اتصالات بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.
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