مدرب بيراميدز: الأهم بالنسبة لي الفوز أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:



قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن مباراتهم أمام الإسماعيلي كانت قوية ولم يستحق أي من الفريقين الهزيمة.

بيراميدز فاز بهدف نظيف سجله لاعبه جون أنطوي في مرمى الإسماعيلي بعد مرور 6 دقائق من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

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وأضاف تشاتشيتش، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الجميع استمتع باللقاء والجميع يعلم أيضًا أن لدينا لاعبين موقفين وآخرين عائدين من الإصابة والأهم بالنسبة لي في هذه المرحلة هو الفوز وأهنأ اللاعبين على الفوز والإسماعيلي لعب أيضًا جيدًا ولم يستحق الهزيمة".

وتابع المدير الفني لنادي بيراميدز:"كان لدينا أخطاء كثيرة أمام الإسماعيلي ولكن أهم شيء إننا فزنا وفي كل مباراة تحدي لي بتحسين أداء اللاعبين وأخبرتهم في الشوط الثاني من المباراة أن الإسماعيلي يعتمد على الكرات العالية التي يرسلونها لمهاجمهم لذا عليهم الاحتياط من هذا".

وأتم المدير الفني الكرواتي حديثه بالإشارة إلى إنه طالب لاعبيه بالهدوء أمام الإسماعيلي ولعب الكرة على الأرض والاستحواذ عليها لتحقيق الخطورة.