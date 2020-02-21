ظهور "تجربة الـ VAR" في لقاء بيراميدز والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ظهرت تقنية الفيديو خلال مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر.
والتقطت عدسة يلا كورة شاشة العرض الخاصة بتقنية الـ VAR في المنطقة المخصصة لها خارج ملعب الإسكندرية الذي يحتضن اللقاء.
وفي وقت سابق أجريت أول تجربة لاستخدام تقنية "VAR" خلال مواجهة ودية في ستاد القاهرة بين فريقي سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.
وينتظر متابعو الدوري المصري تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR بداية من الدور الثاني من بطولة الدوري حسبما أشار عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد كرة القدم.
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