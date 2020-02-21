رسميًا.. اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًا لدجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الجمعة، تعيين اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًا لفريقهم خلفًا لمواطنه تاكيس جونياس.

وكان نادي وادي دجلة قد أعلن رحيل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريقه الأول، عقب خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام المصري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعينّ مجلس إدارة نادي دجلة مصطفى الخروبي مديرًا فنيًا للفريق بصورة مؤقتة خلفًا لتاكيس؛ حيث هُزم أمام نادي أف سي مصر ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

يُذكر أن وادي دجلة يحتل المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة جمعهم من 17 مباراة.