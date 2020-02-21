براعم الأهلي يفوز على النصر بثنائية في مهرجان البراعم

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٦، على ضيفه النصر، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ١٣ من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.
جاءت ثنائية الأهلي عن طريقمحمد شريف وعمر معوض، ليحصد الأهلي ثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيده.
بهذا الفوز رفع فريق «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٣٦ نقطة، في صدارة الترتيب، جمعها منالفوز في ١٢ مباراة، بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٥١ هدفًا مقابل خمسة أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًّا، وأحمد جمال مدربًا، ومحمد سعد مدربًا مساعدًا، وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيب الفريق، وأحمد فؤاد إداريًّا، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.
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