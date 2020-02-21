عمر السومة يقود تشكيل أهلي جدة لمواجهة الفتح فى الدوري السعودي

أعلن مازن بهكلي المدير الفنى المؤقت لأهلي جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء تشكيل أهلى جدة أمام الفتح كالآتى :

حراسة المرمى : ياسر المسيليم.

خط الدفاع : عبدالله الحسون، محمد آل فتيل، محمد خبراني، حسين عبدالغني.

خط الوسط : علي الأسمري، الفيس ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، سلمان مؤشر.

خط الهجوم : عمر السومة.

الاحتياط : باسم العطا اللله، سعيد المولد، محمد البصاص، محمد المجحد، يوسف الحربي، ماركو مارين، عبدالرحمن غريب، مازن أبو شرارة، دجانيني تفاريس.

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