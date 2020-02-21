الأهلي يفتح باب الحجز الإلكتروني لمباراة صن داونز اليوم

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقيالمقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على ستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
أضاف أن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو الآتي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيهًا، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
جدير بالذكر أن الأهلي حصل على الموافقة الأمنية بإقامة مباراة صن داونز على ستاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع.
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