بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول

تقدم بيراميدز على الإسماعيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات دور الــ16 بكأس مصر. سجل جون أنطوي مهاجم بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة 6. دخل بيراميدز بتشكيل مكون: في حراسة المرمى: المهدي سليمان في الدفاع: طارق طه ، عبدالله بكري ، ولفريد كانون ، أحمد توفيق في خط الوسط: محمود حمادة ، عبدالله السعيد ، نبيل دونجا في الهجوم: محمد حمدي ، إبراهيم حسن، چون انطوي Advertisements في حين جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي: حراسة المرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق أمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف

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