الأهلي يهزم خبيل اليمني في البطولة العربية للكرة الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره خبيل اليمني بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رقم 38 التى تستضيفها القاهرة حتى يوم 27 فبراير الجاري.
كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على السيب العماني بنتيجة 3/1، ثم الفوز على اساريا الليبي بنتيجة 3 / 0 قبل أنيفوز اليوم على خبيل اليمني بنفس النتيجة لينهي دور المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى والتي تضم إلى جواره كل من السيب العماني وأساريا الليبي وخبيل اليمني.
يحصل الأهلي على راحة من المباريات حتى انطلاق منافسات دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبلحيث تنتهي مباريات دور المجموعات بعد غد الأحد وتحصل جميع الفرق على راحة يوم الإثنين.
يشارك فى البطولة 17 فريقًا بعد اعتذار ناديى الأهلي والهلال السعوديين في اللحظات الأخيرة، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بواقع 4 أندية بالمجموعة الأولى، وخمسة أندية بالمجموعة الثانية والثالثة، وثلاثة أندية فى المجموعة الرابعة والأخيرة، ويمثل مصر في البطولة ناديا الأهلي والزمالك.
وتشهد البطولة إقامة 48 مباراة حتى المباراة النهائية ، منها 29 مباراة في الأدوار التمهيدية الأولى، 19 مباراة في الأدوار النهائية.
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