قام أحد مشجعي النادي الأهلي باستفزاز لاعبي الزمالك، في مطار أبوظبي، خلال احتفالهم بالتتويج بكأس السوبر المحلي، والأفريقي. قال المشجع الأهلاوي للاعبي الزمالك:" مش عارفين تكسبوا الأهلي، الفوز جاء من ركلات جزاء، وده مش فوز حسب لوائح الفيفا". مش فوز حسب لوائح الفيفا". ليرد أحد لاعبي الزمالك عليه: "الكأس مع مين؟ معاكم ولا معانا، خد الكأس أتصور بيه عشان متزعلش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشجع أهلاوي للاعبي الزمالك بمطار أبوظبي: مش عارفين تكسبونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.