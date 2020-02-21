طارق حامد يعلق على مشاداته مع كهربا خلال السوبر

تحدث طارق حامد عن واقعة مشاداته مع محمود كهربا لاعب الأهلي خلال مباراة السوبر المصري التي جمعت الفريقين، أمس الخميس.

قال طارق حامد: "لم أريد أن أقوم بشيء ،

هو من ضربني الأول، قلت له "ماينفعش كده أنت مجنون، فرد عليا مما جلعني أدفعه في وجهه".

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر

المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

وتلقى محمود كهربا طرد عقب نهاية المباراة، بينما تحصل طارق حامد على إنذار.