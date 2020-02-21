أبها يتعادل مع العدالة فى الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق أبها أمام نظيره فريق العدالة بنتيجة ٢-٢ في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس

أحرز ثنائية أبها كلا من عمار سراج النجار و سعد بقير في الدقيقتين ٧،٢٨ من زمن اللقاء.

بينما أحرز ثنائية العدالة أداما تراوري و اليو سيسي فى الدقيقتين ١٣،٤٩ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى أبها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة، في حين يأتي نادي العدالة فى المركز الرابع عشر برصيد ١٤ نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة. من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز ثنائية أبها كلا من عمار سراج النجار و سعد بقير في الدقيقتين ٧،٢٨ من زمن اللقاء.بينما أحرز ثنائية العدالة أداما تراوري و اليو سيسي فى الدقيقتين ١٣،٤٩ من زمن اللقاء.بهذة النتيجة يحتل نادى أبها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة، في حين يأتي نادي العدالة فى المركز الرابع عشر برصيد ١٤ نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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