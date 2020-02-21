تشكيل الفيصلي لمواجهة الاتفاق فى الدوري السعودي

أعلن بيريكليس شاموسكا المدير الفنى للفيصلي السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الفيصلي كالآتى : في حراسة المرمى: ملائكة

خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - الحسن .

خط الوسط الدفاعي: خاليم هايلاند - كعبي - جيليرمي - يوسف الجبلي - حسين .

خط الهجوم: ويليام دي أوليفير.

الاحتياط : أحمد كسار، أحمد أشرف، حسين آل قريش، عقيل بلغيث، رولي بونيفاسيا، أحمد العنزي، رمزي صولان، علي معدي، مشاري الثمالي. كعبي - جيليرمي - يوسف الجبلي - حسين .خط الهجوم: ويليام دي أوليفير.الاحتياط : أحمد كسار، أحمد أشرف، حسين آل قريش، عقيل بلغيث، رولي بونيفاسيا، أحمد العنزي، رمزي صولان، علي معدي، مشاري الثمالي.

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