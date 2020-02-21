رياضة | الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع فريق إيبار يوم غد السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏ESPN، إلى إن ليونيل ميسي لاعب برشلونة لن يرتاح غداً أمام إيبار، حيث يُفضل كيكي سيتين مدرب البارسا مشاركته غدا وعدم إراحته قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي فريق نابولي مع نادي برشلونة يوم الثلاثاء القادم على ملعب السان باولو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة.