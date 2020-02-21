رياضة | لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، العديد من أحداث الشغب بين اللاعبين عقب نهاية المباراة، الأمر الذي استدعى قيام اللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولي لإدارة اتحاد الكرة، إحالة الأحداث للجنة الانضباط.

وكان الزمالك قد توج ببطولة السوبر المصري، مساء أمس الخمس، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأنتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وقام اللاعبون بالعديد من المناوشات والاشتباكات أثناء وعقب نهاية المباراة بين مجموعة من اللاعبين تعرض على إثرها محمود عبد المنعم "كهربا" للطرد، في حين دخل شيكابالا وعبد الله جمعة في مناوشات مع جماهير الأهلي وأجايي مع جماهير الزمالك.

ونرصد لكم في السطور التالية العقوبات المنتظرة حسب لوائح الانضباط

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وتنص المادة الـ29 من لائحة الإنضباط الخاصة بمناقشة مخالفات عناصر اللعبة، على أن السلوك الرياضي المشين وإثارة الجمهور والإعتداء أو محالولة الاعتداء على عناصر اللعبة تتدرج بين الغرامة بحد أدني 50 ألف جنيه والإيقاف وتصل عقوبتها إلي الشطب.

كما تنص لائحة المسابقات على الإيقاف 6 مباريات لمن يقوم بإشارة مشينة أو فعل فاضح تجاه عناصر اللعبة وأربع مباريات لسب المنافس وثلاثة مباريات لضرب المنافس بدون كرة ومبارتان للسلوك غير الرياضي .

وكانت لجنة الانضباط قبل بداية الموسم الحالي، قد ضاعفت العقوبات المالية المقترنة بالعقوبات الواردة في لائحة المسابقات .

وأوضح اتحاد الكرة، أن تصريحات بعض المسئولين ضد الاتحاد ستحال إلي اللجنة لبحث الأحداث جيداً بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وأختتم الاتحاد المصري بيانه، بأن القرارات سيتم اتخاذها حفاظاً على هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي.