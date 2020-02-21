رياضة | قفزة عالمية.. أزارو يسجل الهدف الأول له في الدوري السعودي مع الاتفاق برأسية رائعة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قفزة عالمية.. أزارو يسجل الهدف الأول له في الدوري السعودي مع الاتفاق برأسية رائعة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المغربي وليد أزارو في إحراز أول أهدافه مع الاتفاق السعودي بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في شباك الفيصلي.

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وفي الدقيقة ٥٧ تمكن لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي بضربة رأسية رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وكان أزارو قد خاص ٤ مباريات مع الاتفاق منذ الانضمام إليه في يناير الماضي قادمًا من الأهلي لنهاية الموسم.