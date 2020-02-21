رياضة | نتائج مثيرة بالجولة 11 بالقسم الرابع ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مثيرة بالجولة 11 بالقسم الرابع ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم منافسات الجولة 11 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى واهناسيا ومركز شباب الفشن .

وشهدت مباريات الجولة إحراز 9 أهداف فقط بأربع مباريات كما شهدت تفوق لاهناسيا ومنافسته الشديدة على الصدارة بجدول الترتيب مع نظيره معلمين الواسطى.

في مباراة مثيرة شهدت العديد من الاعتراضات خاصة مع الدقائق الأخيرة، نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن نجح فى تحقيق مفاجأة بفوز بهدف نظيف على ضيفه معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى أحمد بدوى ، أحرز هدف المباراة الوحيد محمد عبد النبي مهاجم باروط بالدقيقة 47 بالشوط الأول .

باروط بدأ المباراة بتشكيل مكون من سيد مختار وعبد الله احمد ومحمد كمال ومحمود عبد العليم ووائل سعد وصلاح جابر ومحمد أحمد جابر وحسن عبد الكريم ومحمد عبد النبي وعبد الكريم احمد ومحمد عبد الجواد .

فيما بدأ معلمين الواسطى المباراة بتشكيل مكون من اسلام كمال ونادى احمد وأحمد سيد ومحمد صلاح وعباس صابر وايمن محمد ومحمود مجدى ومحمد جمالواحمد عادل ومحمد حسين وعبد الله ابراهيم .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حسن نعمانى وعلومه الثنائى محمد عطا ومحمود مصطفى وصلاح بدر مراقب لجنة المسبقات وسيد عطا مراقب لجنة الحكام .

فيما تعادل مركز شباب الفشن سلبيا أمام مضيفه على مركز شباب الواسطى .

فيما نجح اهناسيا الرياضى فى تحقيق فوز كبير بنتيجة 5/1 على نظيره سمسطا الرياضى .

ونجح الشبان المسلمين فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على مضيفه بوش الرياضى " ليدرز " بمباراة قوية .

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ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .



1 - معلمين الواسطى 26 نقطة

2 - اهناسيا 26 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - الشبان المسلمين 16 نقطة

5 - سمسطا الرياضى 15 نقطة

6 - باروط 14 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر