رياضة | من جديد.. جماهير الزمالك تهاجم كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من جديد.. جماهير الزمالك تهاجم كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جماهير نادي الزمالك هتافات عدائية إلى محمود عبد المنعم كهربا في مطار القاهرة الدولي عقب وصول بعثة القلعة البيضاء للقاهرة قادمة من الإمارات.

ووصل لاعبو الزمالك إلى مطار القاهرة قادمين من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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ووجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مطار القاهرة هتافات عدائية لمحمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي مرددين: "كهربا زي إينو الخاين مش عاوزينه".

وحرصت جماهير الزمالك على تحفيز الجماهير من أجل تخطي الترجي التونسي وتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مرددين: "تعالا نكسب افريقيا".

كما هتفت الجماهير: "اهم اهم ابطال السوبر اهم"، كما هتفت بشدة لمحمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة.