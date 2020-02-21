رياضة | بعثة الزمالك تصل القاهرة.. واستقبال جماهيري كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تصل القاهرة.. واستقبال جماهيري كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادما من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واحتفل لاعبو الزمالك مع الجماهير الكبيرة التي احتشدت من أجل الاحتفال بهم بعد تحقيق لقب السوبر المصري والفوز على الأهلي.

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وهتفت الجماهير: "اهم اهم ابطال السوبر اهم"، كما هتفت بشدة لمحمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة.