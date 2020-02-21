رياضة | الكشف عن مصير إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مصير إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اثيرت أزمة خلال الأيام الماضية حول إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير على ستاد القاهرة الدولى، بعدما رفض الزمالك لعب المباراة.

ويرفض نادي الزمالك لعب مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب ضغط المباريات والسفر الكثير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خوضه مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي فى قطر يوم 14 ثم السفر للإمارات لمواجهة الاهلي على لقب كأس السوبر المصري، ومازال لدي الأبيض مواجهة قوية أمام الترجي التونسي ضمن مباريات دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 28 فبراير الجاري وهو ما يجعل الزمالك يتمسك بعدم إقامة القمة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى يتمسك بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير فى موعدها، دون تأجيل، لإنتظام المسابقة والإنتهاء فى وقتها المحدد.

ويذكر أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أعلن امس، عن تفضيله لمواجهة الزمالك يوم 24 فبراير وعن رفضه لتأجيل اللقاء.

ويذكر أن الزمالك توُج امس بلقب كأس السوبر المصري على حساب الاهلي بعد الفوز بركلات الترجيح.

