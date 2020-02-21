رياضة | بعد أزمته مع الأهلاوية.. أرقام مخيبة لـ"شيكابالا" في مبارياته ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمته مع الأهلاوية.. أرقام مخيبة لـ"شيكابالا" في مبارياته ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك استياء جماهير النادي الأهلي بعد مباراة الفريقين مساء الخميس، في نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت على ستاد "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وفاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح وتوج بكأس البطولة.

وانطلق شيكابالا فرحًا على أرضية الملعب عقب انتهاء مباراة السوبر المصري، قبل أن يقوم بإشارات غير أخلاقية لجماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات اللقاء، مما آثار غضب الجماهير التي أخذت تهاجمه بشدة عقب اللقاء، كما أثار فعل "شيكا" جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ماذا قدم "شيكابالا" مع الزمالك؟

خاض "شيكابالا" 271 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل 57 هدفًا جاءت كالتالي:

-الدوري الممتاز: 180 مباراة – 41 هدفًا

-كأس مصر: 35 مباراة – 7 أهداف

-البطولات الإفريقية: 44 مباراة – 8 أهداف

-البطولات العربية: 10 مباريات – 1 هدف

-كأس السوبر المصري: مباراتين – لم يسجل أهداف

واستطاع محمود شيكابالا التتويج بـ 12 بطولة خلال مشواره مع الزمالك جاءت كالتالي:

-الدوري المصري : (2002 / 2003، 2003 / 2004)

-كأس مصر : (2007/2008، 2012/2013، 2015/2016، 2018/2019)

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-كأس السوبر المصري: (2015/2016، 2018/2019)

-كأس السوبر الإفريقي: (2003، 2020)

-البطولة العربية: 2003

-السوبر المصري السعودي: 2003

-هداف الدوري المصري: 2010/2011

-أفضل لاعب مصري: 2010/2011.

ماذا قدم "شيكابالا" في مواجهاته ضد الأهلي؟

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا 20 مباراة مع الزمالك ضد الأهلي في مختلف البطولات، فاز الفريق الأبيض في 4 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 10 مباريات، وسجل "الأباتشي" هدف وحيد في الشباك الحمراء، وصنع 6 أهداف أخري وجاءت مبارياته كالتالي:

-الدوري المصري: 14 مباراة (2 فوز – 5 تعادل – 7 هزيمة – صنع 3 أهداف)

-دوري أبطال إفريقيا: 2 مباراة (1 فوز – 1 هزيمة – صنع هدف)

-السوبر المصري: 2 مباراة (1 فوز – 1 هزيمة)

-كأس مصر: 2 مباراة (1 فوز – 1 هزيمة – سجل هدف – صنع هدفين)