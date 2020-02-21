رياضة | جماهير الزمالك تحتشد في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الزمالك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تحتشد في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الزمالك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك على مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة فريقها المتوج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتنتظر الزمالك مواجهة قوية أخرى أمام القلعة الحمراء يوم الإثنين القادم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.