رياضة | قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي على أول قرار داخل القلعة الحمراء بعد خسارة السوبر أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

وسيطرت حالة من الغضب على المدرب فايلر من أداء حسين الشحات لاعب وسط الفريق في المباريات الاخيرة خاصة في لقاء الأمس أمام الزمالك.

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وينوي فايلر تجميد حسين الشحات في المباريات القادمة بسبب عدم التصرف بالشكل المناسب مع البطء الشديد في اتخاذه للقرارت الصحيحة في هجمات الفريق

قرار فايلر باستبعاد حسين الشحات من المباريات القادمة من أجل تخفيف الضغط على اللاعب حتي يستعيد مستواه الفني والبدني من جديد.

وكان المدير الفنى للأهلى استبعد حسين الشحات من بعض مباريات الفريق فى الفترة الماضية، لأسباب فنية.