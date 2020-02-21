رياضة | بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري رينيه فايلر، تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

ومن ناحية أخري طلب فايلر المدير الفنى تجهيز نجم الفريق المُصاب رمضان صبحي والذى يُعانى من إصابة فى العضلة الخلفيه، غيبته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويسعي فايلر للإستفادة من رمضان صبحي خلال مواجهتى صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، والتى ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى يوم 29 فبراير القادم بحضور 30 الف مشجع.

وخسر الأهلي أمام غريمه الزمالك 3-4 بركلات الترجيح، عقب نهاية مباراة كأس السوبر بالتعادل السلبي.