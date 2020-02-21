رياضة | بأعداد غفيرة.. جماهير الزمالك تستقبل بعثة الفريق في المطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأعداد غفيرة.. جماهير الزمالك تستقبل بعثة الفريق في المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك في مطار القاهرة الدولي، استعدادا لاستقبال بعثة فريق الكرة، المقرر وصولها من الإمارات بعد قليل.

وقد نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب نظيره الأهلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وقد طالب لاعبو فريق الزمالك الجماهير بالتواجد في مطار القاهرة، من اجل الاحتفال ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري.