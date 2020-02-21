رياضة | تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفرنسي ديده جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة كأس مصر.
وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :-
حراسة المرمى : محمد مجدي
خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري
خط الوسط : محمود عبد العاطي "دونا" - همام طارق - بيكتي سيلفا - أحمد مدبولي
خط الهجوم : محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.
البدلاء :- محمد فوزي - باهر المحمدي - أحمد أيمن - محمد صادق - محمد مخلوف - وجيه عبد الحكيم - كادو.