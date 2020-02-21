رياضة | أزارو يقود هجوم الإتفاق في مواجهة الفيصلي بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يقود هجوم الإتفاق في مواجهة الفيصلي بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الفيصلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويسعى الاتفاق لمداواة جراحه بعدما خسر في أخر مباراتين أمام الأهلي والحزم بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة أهداف.

وشهد تشكيل الاتفاق تواجد المغربي وليد أزارو المنتقل لصفوفه معارًا من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم.

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وجاء تشكيل الاتفاق على النحو التالي :-

رايس مبولحي - سيدريك يامبيري - سعيد الربيعي - صلاح القميزي - فيليب كيش - فهد غازي - سعد السلولي - محمد الكويكبي - إليريك دي سوزا - سليمان دوكارا - وليد أزارو.

البدلاء :-

عبد الله الصالح - سعد خيري - عبد الله الخطيب - علي هزازي - عبد الله السالم - حامد الغامدي - حسين سالم - هزاع الهزاع - إبراهيم محنشي.