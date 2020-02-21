رياضة | بين الإخفاق والنجاح.. كارتيرون في ميزان الأرقام مع الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين الإخفاق والنجاح.. كارتيرون في ميزان الأرقام مع الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في قيادة الفريق الأبيض للتتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب فريق الأهلي بالفوز عليه بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي".

تتويج "كارتيرون" بكأس السوبر المصري جاءت بمثابة شهادة ميلاد بالنسبة له كمدرب جيد قادر على حصد البطولات كما أنها منحته الفرصة للانتقام من النادي الأهلي الذي تعجل في الإطاحة به بعد إخفاقاته مع الفريق الأحمر خلال الفترة التي قاد فيها الفريق عام 2018.

أرقام باتريس كارتيرون مع الأهلي

قاد باتريس كارتيرون النادى الأهلي في 21 مباراة نجح فى تحقيق الفوز خلال 12 لقاء بينما تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 3 لقاءات وسجل الفريق الأحمر تحت قيادته 38 هدفا واهتزت الشباك الحمراء مع المدرب الفرنسى بـ21 هدفاً.

وفشل كارتيرون في التتويج مع النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا رغم وصوله لنهائي البطولة، لكنه خسر اللقب أمام فريق الترجي التونسي، حيث فاز ذهابًا 3-1، وخسر في لقاء الإياب 3-0، وبعد أقل من اسبوعين تقريبًا ودع منافسات البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي من دور الـ16.

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رحل كارتيرون عن تدريب الأهلي بعدما أضاع فرصتين للتتويج ببطولتين متتاليتين مع المارد الأحمر بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ووداع البطولة العربية.

كارتيرون يحصد بطولتين مع الزمالك في أسبوع

بعد تجربة مع نادي الرجاء المغربي عاد كارتيرون لمصر ولكن هذه المرة لقيادة القطب الثاني للكرة المصرية فريق الزمالك وقدم عروضًا ونتائج جيدة رفقة الفريق الأبيض، حيث قاده في 18 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة، سجل اللاعبون تحت قيادته 27 هدفا، واستقبلت شباكه 10 هدفا.

واستطاع كارتيرون في التتويج ببطولتين مع الزمالك في اسبوع واحد، حيث توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير، وحصد كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس 20 من نفس الشهر.

كارتيرون رفض تكرار الفشل الذي رافقه في مشواره مع الأهلي خلال قيادته لفريق الزمالك، حيث نجح في حصد بطولتين مع الفريق الأبيض في أيام معدودة، ليرد على المشككين في قدراته وخبراته التدريبية.