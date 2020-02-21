رياضة | تشكيل بيراميدز الرسمي أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز الرسمي أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد توفيق - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - محمد حمدي

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خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

خط الهجوم : جون أنطوي.

البدلاء :-

أحمد الشناوي - محمد فتحي - إيريك تراوري - محمد فاروق -عمر العيوني - دودو الجباس - حسام غانم.