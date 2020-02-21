شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح باب الحجز الإلكتروني لمباراة صن داونز.. تعرف على أسعار التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري، على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموفع الرسمي لنادي، أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على الموافقة الأمنية بإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع.