زيدان: مباراتنا امام ليفانتي ستكون صعبة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

اشار المدرب الفرنسي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​زين الدين زيدان​ الى صعوبة مباراة ​ليفانتي​ في ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم.

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ونشرت صحيفة آس الاسبانية تصريحات زيدان التي اتت على الشكل التالي: "ليفانتي نجح في حصد 20 نقطة من أصل 29 في ملعبهم هذا الموسم، وهذا يُظهر أنّ المباراة لن تكون سهلة".

وأضاف: "اللعب في ملعبهم لن يكون سهلًا أبدًا، فالمباريات هناك صعبة ومُعقدة، ويجب علينا أنّ نكون مُستعدين لتقديم مباراة رائعة".

وعن التفكير في مباراة ​مانشستر سيتي​، اختتم: "نحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ونفكر فقط في المباراة القادمة، سنلعب أمام ليفانتي، وهذا ما يهمني الآن".