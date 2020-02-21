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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان: مباراتنا امام ليفانتي ستكون صعبة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
اشار المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الاسباني زين الدين زيدان الى صعوبة مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونشرت صحيفة آس الاسبانية تصريحات زيدان التي اتت على الشكل التالي: "ليفانتي نجح في حصد 20 نقطة من أصل 29 في ملعبهم هذا الموسم، وهذا يُظهر أنّ المباراة لن تكون سهلة".
وأضاف: "اللعب في ملعبهم لن يكون سهلًا أبدًا، فالمباريات هناك صعبة ومُعقدة، ويجب علينا أنّ نكون مُستعدين لتقديم مباراة رائعة".
وعن التفكير في مباراة مانشستر سيتي، اختتم: "نحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ونفكر فقط في المباراة القادمة، سنلعب أمام ليفانتي، وهذا ما يهمني الآن".
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