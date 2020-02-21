سولسكاير يعلق على التعادل امام كلوب بروج في الدوري الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

علق المدير الفني لنادي ​مانشستر يونايتد​ النروجي ​اولي غونار سولسكاير​ على التعادل الذي حققه الفريق في مباراته امام ​كلوب بروج​ بهدف لمثله خارج قواعده، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "يان بريدل"، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ32 بمسابقة الدوري الأوروبي، مشيرا الى ان الكرة التي لعبت بها المباراة لا يلعب بها كما ان الفريق واجه منافسا شرسا وقويا ومنظما جدا.

Advertisements

وفي حديث عقب المباراة قال سولسكاير: "المباراة كانت صعبة جدا امام فريق منظم بلعبه اضف اننا لعبنا اللقاء في ظروف صعبة".

وأضاف: "براي لم تكن واحدة من افضل مبارياتنا، لعبنا بشكل سيء بعض الشيء، الظروف لم تساعدنا، الملعب والكرة جعلت الظروف صعبة علينا".

وفيما خص كرة المباراة تابع بالقول: "الكرة لا يمكن ان تلعب بها وكانت صعبة، لو سالت اي من اللاعبين يؤكد لك ان لعب كرة القدم بتلك الكرة ليس أمرا سهلا، إنها كرة مختلفة، كما ان الطقس والرياح صعبا الامور علينا".