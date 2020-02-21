شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة صن داونز.. الثالثة بـ75 جنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وأضاف أن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على الموافقة الأمنية بإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع.