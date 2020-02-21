شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك، لمطار القاهرة الدولي، منذ قليل، قادمة من الامارات بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، وسط استقبال حافل من الجماهير التي انتظرت وصول الفريق منذ عدة ساعات.

وتوافدت مئات من جماهير نادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة النادي بعد فوزه بالسوبر المصري على نظيره النادي، رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير.

قالت مصادر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار نقلت استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4، تحسبا لوقوع أعمال شغب من جماهير الزمالك، وذلك منعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب3.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من أبوظبي بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

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ويواجه الزمالك نظيره الأهلى الاثنين المقبل، تليها مباراة الترجى التونسى فى ذهاب دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا، ثم مباراة بيراميدز فى الدورى، وأخيرا مباراة الترجى التونسى فى تونس يوم 6 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 بدورى الأبطال الأفريقى.

من جانبه أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى.

وقال كارتيرون، "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة أطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تأجيل مباراة القمة، معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزان بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى ".

ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.