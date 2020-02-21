شكرا لقرائتكم روبرتو كارلوس: كهربا عصبى ويحتاج لطبيب نفسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال روبرتو كارلوس نجم البرازيل إن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عصبى، موضحا أن "الفولت" يحتاج لطبيب نفسي لإخراجه من الحالة النفسية التي يعانى منها.

وأشار كارولوس في تصريحات لـ "قناة on sport" إلى أن كهربا يحتاج لطبيب نفسي، لأنه لاعب عصبي ويستمع كثيرًا للجمهور، ناصحا أنه كان على الأهلي تجهيز اللاعب بشكل أفضل من خلال جلوسه مع طبيب نفسي قبل المباراة".

أشاد روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل، بالمستوى الفني المميز الذي خرج به لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

أضاف كارولوس"الأهلي والزمالك قدما مباراة جيدة، أشيد بالحماس الجماهيري في المدرجات" متابعا: "مهنة التدريب صعبة للغاية، كان من الممكن أن يشارك محمود كهربا ويظهر بشكل جيد ويتمكن من هز الشباك، وبالتالي يصبح قرار فايلر هو الأفضل".

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توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.