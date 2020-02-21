شكرا لقرائتكم أهلاوى للاعبي الزمالك: معرفتوش تكسبونا.. ويردون: خد صورة مع الكاس من نفسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفز مشجع اهلاوي لاعبي فريق الزمالك في مطار ابو ظبي، عندما حرصوا علي التقاط صورا تذكارية بالمطار وهم يحملون كاسي السوبر المحلي والسوبر الافريقي . Advertisements وقال المشجع للاعبي الزمالك :" انتم معرفتوش تكسبوا الاهلي لانكم كسبتم بركلات الترجيح وهذا ليس فوزا وفقا للواءح الفيفا" . في المقابل ، رد لاعبو الزمالك علي المشجع قاءلين :" الكاس معانا ولا معاكم .. وخد الكاس أتصور بيه عشان ماتزعلش.. وانت اهلاوي بقالك كتير مخدتش بطولات"

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