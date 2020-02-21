شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بهدف أنطوى فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق بيراميدز في التقدم علي فريق الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه جون انطوي في الدقيقة 6 خلال أحداث الشوط الأول ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر على استاد الإسكندرية.

وفي الدقيقة 6 عبدالله السعيد أرسل تمريرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء لجون أنطوي داخل المنطقة وحولها الغاني برأسه من لمسة واحدة على يمين الحارس محمد مجدي لتسكن الكرة الشباك، وشهد الشوط الأول قبل نهايته ضغط قوي من لاعبي الاسماعيلي على دفاع بيراميدز ، وأنطلق الشامي في هجمة خطيرة من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أرضية عرضية لفخر الدين بن يوسف على القائم الأول فسددها مهاجم الإسماعيلي ولكن خارج الملعب.

ويخوض فريق بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من ، "المهدى سليمان وعبد الله بكرى وإبراهيم حسن وطارق طه وجون أنطوى وأحمد توفيق ونبيل دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد ومحمد حمدى ووليفرد كانون".

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وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون.

فيما جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي ، حراسة المرمى .. محمد مجدى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق، وأمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا، وخط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.