شكرا لقرائتكم طارق حامد يرد على مشادة السوبر : كهربا اللى ضربنى الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق حامد لاعب الزمالك علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الاهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت امس بالامارات . Advertisements وقال طارق حامد لبعض مشجعي الزمالك في مطار ابو ظبي : ماكنتش عايز اعمله حاجة .. بس هو اللي ضربني الاول فروحت أقوله ماينفعش كدا أنت مجنون فرد عليا مما جعلني ادفعه في وجهه " . كان كهربا حصل علي البطاقة الحمراء امس عقب نهاية مباراة السوبر بفوز الأبيض .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد يرد على مشادة السوبر : كهربا اللى ضربنى الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.